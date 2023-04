Fernando Semedo utilizou o Instagram para anunciar publicamente o início de um grande sonho. O chef prepara-se para, em breve, abrir o seu restaurante.

Na legenda de uma imagem onde mostra o espaço ainda em construção, o ex-concorrente do 'Big Brother Famosos' escreveu: "'Pedras no caminho? Guardo-as todas…'. Chegou o dia de construir o meu 'castelo'.

"É com grande alegria, com muitos nervos à mistura, que partilho com todos que vou abrir o meu restaurante", acrescentou o cozinheiro.

Os fãs ficaram encantados com a notícias e desejaram boa sorte a Fernando Semedo.

Leia Também: Marco Costa revela: "Vou realizar o sonho da minha avó"