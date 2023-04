É sabido que Marco Costa tem pela avó Alcina Silva um enorme carinho. Em breve, o pasteleiro irá realizar o sonho desta companheira de vida que tanto o tem apoiado nos últimos anos: ver um jogo do FC Porto ao vivo.

No Instagram, Marco gravou a avó enquanto lhe dizia o seguinte: "Você no domingo vai ao [Estádio do] Dragão, que eu vou levá-la lá a cima. Vai ver o jogo. Ponha-se bonita".

"Ainda arranja um namorado rico, que lá em cima é só gente com dinheiro", brincou ainda.

Veja na galeria o vídeo em causa.

