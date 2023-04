Antes de se tornar uma figura pública, Marco Costa dedicava-se, sobretudo, à manutenção da sua forma física, uma vez que participava em competições de culturismo.

Foi precisamente essa fase que o pasteleiro, que se tornou conhecido após participar no reality show 'Casa dos Segredos', lembrou através de uma publicações nas stories da sua página de Instagram.

Partilhando uma fotografia de uma competição, que lhe foi enviada por um amigo, Marco notou: "Já nem me lembro quando foi! Até parece que foi noutra vida! Hoje as prioridades são outras".



Atualmente, para além de ter a sua própria pastelaria, Marco dedica-se igualmente ao ramo imobiliário. A nível pessoal foi pai pela primeira vez há pouco tempo com o nascimento de Maria Emília, fruto do relacionamento com Carolina Pinto.

