O 'Big Brother 2025' ainda está em antena mas a TVI já anunciou o próximo reality show do canal, que traz de volta as celebridades portuguesas a este género de formatos.

'Big Brother Verão' chega em breve e terá como convidados celebridades ou influenciadores.

Como forma de assinalar esta estreia, resolvemos lembrar nomes famosos que já entraram no reality show mas que já quase ninguém se lembra de os ver por lá.

O 'Big Brother Famosos 1' estreou em 2002, foi apresentada por Teresa Guilherme, conhecida como a rainha dos reality shows, e contou com a participação de personalidades como Ricky, Simara ou Jorge Cadete.

Ainda no mesmo ano foi para o ar a segunda edição do reality show, com famosos como Lena D'Agua, Cláudio Ramos, Ruth Marlene ou Vítor Norte. Em 2013, chegou à antena o 'Big Brother VIP' e nesta edição foi possível acompanhar Marta Melro, Tino de Rans e Edmundo Vieira.

Espreite a galeria e veja estes e outros nomes famosos que entraram nestas três edições do 'Big Brother' com nomes famosos que hoje recordamos.