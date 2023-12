Kim Kardashian desfrutou de bons momentos com a família e faz questão de mostrar isso mesmo aos seguidores.

Esta segunda-feira, a celebridade, de 43 anos, publicou duas imagens na sua página de Instagram e houve uma pessoa que não passou, de todo, despercebida.

Numa das fotografias podemos ver o filho mais velho de Kourtney Kardashian, o jovem Mason Disick, de 13 anos. Uma imagem rara, pois não é habitual aparecer publicamente.

Também podemos ver Penolope, de 11 anos, irmã de Mason, assim como os filhos de Kim Kardashian, Psalm, de quatro anos, Chicago, de cinco, Saint, de oito, e North, de dez. Veja na galeria.

De recordar que os filhos de Kim são fruto do casamento terminado com Kanye West. Já Kourtney Kardashian e o 'ex' Scott Disick (que também aparece na publicação) são pais de Mason, Penelope e Reign.

