Kourtney Kardashian já se encontra em casa depois de ter dado à luz o pequeno Rocky, o seu quarto filho e primeiro em comum com Travis Barker, no passado dia 4 de novembro.

Os paparazzi têm estado atentos à família e captaram inclusive a saída de Kourtney na maternidade.

A empresária foi fotografada com um look desportivo e confortável, entrando depois num automóvel conduzido pelo marido. Veja abaixo as imagens em causa.

