Em casa de Kourtney Kardashian é festa a dobrar. O filho Mason completa 15 anos e o filho Reign completa 10. Datas especiais que foram destacadas na página de Instagram a avó 'babada' Kris Jenner.

"Feliz aniversário para os meus dois netos incríveis, Mason e Reign! Os nossos 'gémeos' de aniversário. Ainda não consigo acreditar que vocês os dois fazem anos exatamente no mesmo dia", começou por escrever a celebridade junto de várias fotografias dos netos.

"Que bênção especial que nos liga para sempre. Os dois são profundamente amados, e sou infinitamente grata a Deus por me ter escolhido para ser vossa avó", acrescentou, falando de seguida de Mason.

"És muito gentil, criativo, inteligente, talentoso e o melhor irmão, filho, neto, primo e amigo. Ver-te crescer e tornares-te um jovem tão atencioso e maravilhoso é pura magia - deixas-nos muito orgulhosos", destacou.

Já sobre Reign, disse: "Traz tantas gargalhadas e alegria onde quer que vá. A tua mente curiosa e personalidade vibrante iluminam todos os lugares. És inteligente, engraçado e cheio de amor, e sinto-me abençoada por testemunhar a pessoa incrível em que te estás a tornar. Enches a minha vida de orgulho e felicidade".

"Amo-vos aos dois com cada pedacinho do meu coração e alma. Estou muito orgulhosa dos meninos incríveis que são e entusiasmada com o futuro incrível que ambos têm pela frente", completou a avó.

De recordar que os meninos são fruto da relação terminada de Kourtney Kardashian com Scott Disick. O ex-casal tem ainda em comum a filha Penelope, de 12 anos. Kourtney, recorde-se, está atualmente casada com o músico Travis Barker, com quem tem em comum o filho Rocky, de um ano.

