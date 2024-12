Em casa de Kim Kardashian é dia de festa esta quinta-feira, dia 5 de dezembro. O filho Saint completa nove anos e a avó 'babada' Kris Jenner assinalou a data no Instagram.

"Feliz aniversário para o meu precioso neto, Saint! Desde o momento em que nasceste, trouxeste luz, sorrisos e amor a todas as nossas vidas. O teu coração doce e gentil é um presente para todos os que te conhecem. És o melhor irmão, filho, neto, primo, sobrinho e amigo. Estou tão orgulhosa do menino incrível que és - inteligente, engraçado e cheio de vida", começou por dizer Kris Jenner ao lado de várias imagens do menino.

"És um jogador de basquetebol e futebol muito talentoso e é uma alegria ver-te encontrar algo que realmente amas! Amo-te até à lua e de volta, para todo o sempre", completou.

