Mais um domingo, mais uma gala de 'O Triângulo'. Cristina Ferreira, como é de costume, deu nas vistas com o visual que elegeu para a ocasião. Trata-se de um vestido verde de Alberta Ferreti, uma das criadoras de eleição da apresentadora.

A peça, com gola, destacou-se pelas suas várias aplicações florais. O penteado de Cristina, por seu turno, também não passou despercebido.

"Quem diria que eu e a Taylor Swift éramos besties", escreveu a comunicadora na legenda da publicação.

Veja as imagens do look na galeria.