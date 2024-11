Cristina Ferreira recebeu esta segunda-feira, 11 de novembro, no programa 'Dois às 10', da TVI, uma família muito especial. Isa Oliveira e Domingos Terra, ex-concorrentes d'O Triângulo', foram ao programa matutino apresentar o filho bebé.

"Uma manhã tão bonita com a tia Cristina", realçou Isa nas suas redes sociais, onde mostrou as imagens que marcaram a presença da família no programa.

O bebé Duarte Maria nasceu há quase três meses, fruto do amor de Isa e Domingos. O casal, recorde-se, conheceu-se no reality show 'O Triângulo' - apresentado por Cristina Ferreira.

