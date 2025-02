Cristina Ferreira e Cláudio Ramos receberam esta segunda-feira, 11 de fevereiro, no 'Dois às 10', a criadora Rosa Marques. A dona do Atelier Rosa Marques esteve no programa depois de a apresentadora ter ficado rendida a uma criação sua.

"Há um dia em que a Patrícia estava com um vestido e eu disse, que vestido bonito. Estava perfeito, muito bem feito, é alta costura de tão bem feito que está", enalteceu Cristina, referindo-se a um vestido de gala usado por Patrícia Carvalho - concorrente do 'Secret Story 8'.

Apesar de ter vestido Patrícia, foi com Márcia Soares que Rosa se estreou na televisão. "Comecei na televisão com a Márcia", contou, explicando que vestiu a ex-concorrente do 'Big Brother' nas galas em que esta comentou o reality show.

"Parecia uma maluca em casa, eu chorei, pulei, berrei de uma felicidade tão grande. É um orgulho olharmos e dizermos aquilo fomos nós que fizemos, está na televisão uma peça feita por mim", recordou.

A criadora portuguesa contou ainda no programa da manhã que começou sozinha o seu atelier, onde hoje trabalham cinco pessoas. A equipa continua a costurar na garagem da casa onde Rosa vive, local onde tudo começou.

