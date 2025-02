Diana Lopes e Márcia Soares estiveram entre as estrelas que no passado sábado, 22 de fevereiro, brilharam na gala do 32.º aniversário da TVI. As ex-concorrentes do 'Big Brother' destacaram-se pelos looks escolhidos para a ocasião, tendo usado vestidos exclusivos feitos por uma criadora de moda portuguesa.

O Fama ao Minuto elegeu os vestidos das duas famosas como o Look da Semana, falando em exclusivo com Rosa Marques - a responsável pelo Atelier Rosa Marques.

Rosa é uma criadora portuguesa, que começou sozinha o seu atelier e hoje conta já com uma equipa de cinco pessoas. As peças que cria são feitas na garagem de sua casa, onde tudo começou e onde continua até hoje - tendo adaptado o espaço a um verdadeiro atelier de costura.

Quantas horas foram necessárias para criar as peças?

Márcia Soares usou na gala da TVI um vestido comprido, de cor vermelha e com transparência.

"A Márcia já trazia muito vincada a ideia do modelo que queria, foi mesmo ao gosto dela. Foi exatamente aquilo que ela pediu", contou-nos, revelando que a comentadora escolheu até a cor e o tecido - que nunca tinha sido usado pelo atelier.

A peça 'escondia' ainda alguns detalhes especiais. "Levava um body interior cozido ao vestido para modelar um bocadinho mais o corpo" e "o decote e as [mangas] cavas foram bordados à mão", disse Rosa.

Quanto ao tempo de confeção, foram necessários "três ou quatro dias" para que estivesse totalmente pronto.

Já o vestido usado por Diana Lopes exigiu maior dedicação. "Já foi uma semaninha a trabalhar para a Diana", admitiu.

"É um vestido um bocadinho mais demorado, até porque foi bordado. Aquelas flores que aparecem no vestido foram bordadas por nós à mão, cozidas à mão, mesmo as flores aplicadas na capa também foram colocadas à mão", deu conta.

"A Diana vinha com uma ideia totalmente aposta aquilo que ela levou. E o que é certo é que, quando se encontrou connosco, mudou radicalmente a ideia. Juntas inspirámo-nos em alguns vestidos que já tinha aqui para ela ver e fomos moldando, colocando de forma a que a Diana gostasse e se sentisse confortável nele", disse a respeito da criação, que continha igualmente algumas transparências e ainda uma capa - idealizada pela comentadora.

"A Diana realmente levou uma peça totalmente aposta à ideia inicial que ela tinha", reforçou, explicando que, tal como aconteceu com o look de Márcia, também nesta peça foram usados tecidos exclusivos.

Quanto custa ter vestidos iguais aos de Márcia e Diana?

"Podemos confecionar os vestidos para qualquer pessoa, nós só trabalhamos por medida para cada corpo", explicou-nos a criadora portuguesa.

"Podemos confecionar, mas não temos pronto para venda", reforçou, assegurando que as peças podem ser criadas para as clientes com cores ou tecidos diferentes.

Ter um vestido igual ao de Márcia Soares "poderá rondar os 600 euros, visto que é um vestido exclusivo, trabalhado à mão".

Já para quem sonha ter uma peça como a de Diana Lopes, precisa de "700/ 800 euros, dependendo dos tecidos e das medidas de cada um".

Foi maravilhoso porque estávamos entre João Rôlo, Gio Rodrigues e muitos mais estilistas conhecidos"Elas ficaram com os vestidos, foram oferecidos por nós. Não os tenho [para venda] porque ficaram para elas, mas podemos na perfeição reproduzir iguais para quem quiser, mas sempre por medida", disse.

Rosa Marques não poderia estar mais orgulhosa por ter conseguido representar o seu trabalho numa passadeira vermelha, feito que fica na história do atelier e que lhe deu um gosto muito especial.

"Foi maravilhoso para nós, como atelier, termos duas mulheres com M grande numa passadeira vermelha de uma gala de aniversário da TVI. Foi maravilhoso porque estávamos entre João Rôlo, Gio Rodrigues e muitos mais estilistas conhecidos, que já andam nestas andanças há muito tempo. Para nós foi um orgulho enorme termos duas mulheres poderosas nessa passadeira vermelha. Deu-nos muito gozo, ficámos super orgulhosas pelo nosso trabalho", enalteceu.

A criadora assegura que Diana e Márcia são pessoas com quem é fácil trabalhar e com quem conseguiu a parceria perfeita.

"Fomos de encontro aos atributos e as inseguranças delas, porque são como qualquer mulher. Todas nós temos os nossos atributos e as nossas inseguranças. Fomos ao encontro delas, respondemos muito bem ao que nos foi pedido e só podíamos estar super orgulhosos", completou.

Leia Também: Os looks das estrelas da TVI em dia de gala