A gala que assinalou o 32.º aniversário da TVI decorreu na noite de sábado, dia 22 de fevereiro, no Casino Estoril.

Como seria de esperar, os rostos da TVI reuniram-se neste dia de festa... e com muito glamour.

Na página de Instagram da estação foram já divulgadas algumas imagens da noite de gala, entre elas destacam-se vários looks.

"Ninguém resiste à elegância de Maria João Bastos. Verdade?", pode ler-se na publicação em que mostram o visual da atriz.

"Monica Jardim nunca falha na passadeira vermelha. Gostaram do look?", pode ler-se na partilha em que a apresentadora exibe o vestido amarelo que escolheu para a ocasião.

Também Mafalda Castro mereceu destaque: "Estamos sem palavras para o look de Mafalda Castro. O que achou da escolha para esta noite?"

A elegância de Manuel Luís Goucha também não passou despercebida:

"Rita Pereira a arrasar na passadeira vermelha. O que achou do look?", escreveram ao destacarem o visual da atriz.

Várias caras conhecidas escolheram o azul para a noite de festa.

A 'red carpet' também contou com a presença de algumas caras que fizeram parte de reality shows da estação, como Francisco Monteiro e Márcia.

Cláudio Ramos, Ruben Rua, Maria Botelho Moniz ou Fernanda Serrano foram outros dos muitos rostos que posaram para os fotógrafos na gala da TVI.

"Obviamente, não podiam faltar os looks dos nossos 'Moranguitos'. Estão épicos", pode ler-se numa outra partilha em que destacam os looks dos rostos da série 'Morangos com Açúcar'.

