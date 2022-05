Precisamente um ano após a morte de Maria João Abreu, João Soares, viúvo da atriz, atuou no programa das manhãs da SIC, 'Casa Feliz'.

Antes de começar a cantar, o apresentador João Baião disse: "Tem sido difícil viver sem ela. A nossa querida Maria João Abreu era uma colega, uma amiga, confidente, ombro que todos procuravam. Era uma super mãe, avó de todas as horas, uma companheira de vida do João [Soares]. A mulher e amiga que todos gostariam de ter".

"Muitos que privaram com ela sentem a falta desta mulher, que sempre estava disponível para todos. Além de tudo isso, vivia a profissão de atriz como ninguém. A minha, a nossa querida Maria João Abreu partiu há um ano, mas mantém-se viva em nós todos os dias porque as pessoas que são importantes na nossa vida fazem parte da nossa pele, do nosso sangue. Um beijinho muito grande à Cândida, sua mãe, à Alexandra [irmã] e a toda a família. E João, minha querida João, sabes que estás sempre no meu coração", completou.

De seguida, começou a atuação de João Soares que foi acompanhada com algumas imagens de Maria João Abreu. No fim, João Baião, muito emocionado, destacou: "Joãozinha, tenho tantas saudade tuas".

De recordar que a SIC partilhou uma mensagem nas redes sociais para assinalar a partida da atriz, e também Daniel Oliveira recordou Maria João Abreu.

Por sua vez, João Baião já se tinha pronunciado sobre este dia marcante antes de começar o 'Casa Feliz'.

Na tarde desta sexta-feira, 13 de maio, no programa 'Júlia' vai ser transmitida uma entrevista com o viúvo de Maria João Abreu, João Soares.

