Assinala-se esta sexta-feira, dia 13 de maio, um ano desde o dia em que Maria João Abreu morreu devido a complicações relacionadas com um aneurisma. Agora, um ano depois da trágica partida, o viúvo da atriz dá uma comovente entrevista onde fala sobre a forma como viveu os últimos meses.

"Um ano depois da partida de Maria João Abreu, acompanhámos João Soares a um sítio especial para a atriz", revela Júlia Pinheiro ao partilhar na rede social Instagram um teaser da conversa, que irá para o ar no programa 'Júlia' de amanhã.

"Este ano passou muito rápido. Houve dias, houve momentos, em que não me apeteceu viver. Às vezes, nos momentos de alegria, sinto a falta da João... por não partilhá-los com ela", lamenta o músico nas comoventes imagens nas quais não consegue conter as lágrimas.

Leia Também: Miguel Raposo: "A terapia ensinou-se que tenho de chorar mais"