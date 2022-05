Foi através da página oficial de Instagram que a SIC recordou Maria João Abreu, que morreu há precisamente um ano.

Junto de uma fotografia da atriz, publicada na rede social esta sexta-feira, 13 de maio, escreveram: "Hoje completa um ano desde que Maria João Abreu nos deixou. A atriz tinha 57 anos e não resistiu a um aneurisma cerebral. Até sempre, Maria João Abreu".

Na caixa de comentários, não tardaram a chegar carinhosas reações dos seguidores.

Por sua vez, Daniel Oliveira também fez questão de homenagear a artista neste dia marcante. Nas stories da sua página de Instagram, o diretor de programas da estação publicou uma fotografia onde aparece ao lado de Maria João Abreu.

© Instagram

De recordar que Maria João Abreu morreu no dia 13 de maio de 2021, depois de ter estado no hospital desde 30 de abril, dia em que se sentiu mal nas gravações da novela 'A Serra', da SIC. A despedida da atriz decorreu no dia 15 de maio, na Igreja São João de Deus, em Lisboa.

Maria João Abreu tinha quase 40 anos de carreira e na altura da sua morte, além da novela 'A Serra', a atriz integrava também o elenco de 'Patrões Fora', da SIC.

Esteve casada com José Raposo durante mais de duas décadas, com quem tem em comum os filhos Miguel e Ricardo. Anos após a separação, a atriz deu o nó com João Soares. Por sua vez, José Raposo casou-se com Sara Barradas.

