Decorreu este domingo, dia 31, a quarta gala do programa 'Big Brother 2020'. Uma gala a que a produção resolveu chamar de "tudo ou nada". Qual o motivo deste nome? Já vai perceber.

Concorrentes em risco de expulsão

Nomeados desde o passado domingo estavam ainda Noélia, Teresa e Renato. A concorrente algarvia, Noélia, começou por ser a primeira a ser salva pelo público, registando a mais baixa percentagem de votos.

Ao segundo menos votado estava reservada uma mala secreta, que teria oportunidade de escolher abrir ou não... e assim começava o tudo ou nada.

Este privilégio de que falamos foi atribuído a Teresa. Apesar da renhida votação, a mãe de Tierry foi a segunda menos votada. Renato foi o concorrente escolhido para abandonar a casa.

Sónia fica ou não na casa? A decisão dos portugueses

Sónia foi castigada no decorrer da semana, por ter quebrado as regras e comunicado com o seu marido que foi até ao exterior da casa. Uma nomeação direta deixou nas mãos dos portugueses o seu futuro: A Sónia deve ou não ficar no programa? Na resposta a esta pergunta o público decidiu que a vendedora ambulante deveria ficar na casa mais vigiada do país.

O que era afinal o tudo ou nada?

Falemos agora sobre o tem escolhido para esta gala. A mala secreta a que Teresa teve direito apenas foi aberta no final do programa, já depois das nomeações, mas antes disso dois concorrentes tiveram oportunidade de receber ou rejeitar duas outras malas.

Dentro de um saco estavam o número de bolas equivalente ao número de concorrentes, sendo que apenas uma era de cor dourada e as restantes de cor preta. Slávia foi aquela a quem lhe calhou em sorte a bola (dourada) que dava direito a uma escolha: abrir ou não a mala dourada número dois. A concorrente quis ficar com a mala e desta forma acabou por perceber que ganhou uma imunidade.

Já a mala número três calhou em sorte, usado o mesmo método de sorteio, a Soraia. Apesar de ter sido avisada de que o interior da mala poderia ter uma consequência negativa, a participante decidiu arriscar. E quando abriu a mala... Soraia ficou a saber que desta forma ficava automáticamente nomeada.

O líder da semana

A eleição desta semana foi feita com a ajuda da líder da semana anterior: Sandrina. A jovem alentejana respondeu a uma série de perguntas sobre os colegas, sendo que sempre que os escolhia para determinada resposta estes eram 'eliminados' do jogo. Por fim, restou Daniel Monteiro em jogo e desta forma ficou decidido que seria o bombeiro o líder da semana.

Cinco nomeados... mas apenas quatro em risco de expulsão

Como vem sendo hábito até aqui, as nomeações ficaram reservadas para o fim do programa. Por ter sido eleito líder, Daniel Monteiro ficou imune e teve oportunidade de escolher dois concorrentes para nomearem no confessionário e outros dois para não nomearem de todo. Os eleitos? Para ir ao confessionário Noélia e Angélica e para que o voto fosse nulo Iury e Hélder.

Depois de todos terem votado, feitas as contas, ficaram nomeados Ana Catharina, Diogo, Hélder e Teresa. Sem nos esquecermos de Soraia, que ficou nomeada de forma direta devido à mala que escolheu abrir.

Porém, Teresa tinha ainda uma mala por abrir. Questionada se queria ou não abrir esta mala, que podia conter algo positivo ou, quem sabem, negativo, esta não hesitou e escolheu ver o que estava no seu interior. Desta forma, Teresa foi brindada com o poder de salvar um nomeado. Fazendo parte dos nomeados e com oportunidade de se salvar, Teresa afirmou não ser "hipócrita" e retirou-se de entre o leque de nomeados.

Resumindo, entre os nomeados em risco de expulsão no próximo domingo ficaram Ana Catharina, Diogo, Hélder e Soraia.

