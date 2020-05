Depois de Ana Garcia Martins, conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', ter usado as suas redes sociais para voltar a fazer alguns comentários em tom de brincadeira, e outros mais sérios, sobre Pedro Soá, eis que surge uma nova reação do concorrente do 'Big Brother'.

"Não gostei de algumas coisas que disseram sobre a minha família. Eu não sou milionário, não tenho contas na Suíça. Quem quiser pode vir passar uns dias comigo e depois aí tem uma ideia diferente", começa por dizer o participante que esta semana foi expulso do 'Big Brother' devido a uma atitude violenta.

E nada melhor do que um almoço para desfazer mal-entendidos, pensou Soá: "Lanço o repto à 'Pipoca', vamos almoçar. Se calhar quando acabar o almoço acabar, vais ter uma ideia diferente de mim", afirma, estendendo o convite a Marta Cardoso, Pedro Crispim e Cinha Jardim.

Por fim, Pedro Soá quis esclarecer o tema de vez: "'A Pipoca Mais Doce' é humorista, diz o que quiser, como eu. Também não a insultei, disse aquilo numa brincadeira", explica.

Quanto a Pedro Crispim: "Não tenho nenhum problema com o senhor Crispim", garante, deixando por fim o apelo: "Comentem sem insulto".

