Pedro Soá continua no centro da polémica mesmo depois de ter sido expulso do 'Big Brother' devido a uma atitude violenta e de grande agressividade. Agora, fora da casa mais vigiada do país, o concorrente do Montijo parece disposto a comprar uma 'guerra' com os comentadores do programa que até aqui fizeram comentários menos positivos sobre a sua pessoa.

"Os Crispins, as pipocazinhas... eles vão ver quem é que eu sou agora cá fora. (...) Vamos ver agora quem é que tem telhados de vidro cá fora", afirmou Soá num vídeo partilhado nas suas redes sociais, onde fica claro que se referia a Pedro Crispim e Ana Garcia Martins (A Pipoca Mais Doce).

Perante as declarações do antigo concorrente do 'BB', Ana Garcia Martins resolveu reagir. No seu habitual tom de ironia, 'Pipoca' brincou com a situação mas quis por último deixar um recado em tom mais sério.

"Ele disse que agora ia reunir-se com os advogados, porque acho que vai processar o país inteiro, e eu percebo, mas quero só dizer que já que ele vai, que aproveite e os advogados que lhe expliquem que coisas como intimidação, chantagem e coação são crime", refere a comentadora da edição extra do 'Big Brother'.

Será que o bate-boca vai ficar por aqui?

