Foi notícia na imprensa cor-de-rosa que a família de Pedro Soá estaria profundamente indignada com as declarações feitas por Pedro Crispim no espaço de comentários do 'Extra do Big brother'.

Na imprensa ganhavam força as declarações do comentador e as alegadas ameaças de vingança feitas pelos familiares do concorrente, que esta terça-feira foi expulso do reality show.

Perante a polémica, Pedro Crispim recorreu às suas redes sociais para reagir.

"Sobre o que se escreve na imprensa… eu em momento nenhum referi que quer um concorrente, quer um familiar dos mesmos tivessem algum tipo de conduta imprópria nas suas vidas. A minha avaliação das pessoas que estão dentro da casa acontece, enquanto concorrentes. Nunca como pessoas fora da casa, pois não as conheço", começa por referir, mostrando-se desagradado pela forma como o assunto foi tratado pela comunicação social.

"Antes de a imprensa dar uma notícia sem qualquer fundamento, devia pesquisar e averiguar. As pessoas podem dizer o que quiserem, interpretar como entenderem, de acordo com as suas referências pessoas, mas a imprensa não. Sou responsável pelo que digo, não pelo que as pessoas entendem", completa.

