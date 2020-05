Pedro Soá foi o assunto do dia esta terça-feira depois de ter sido expulso do programa 'Big Brother', da TVI. Uma atitude violenta e de grande agressividade, durante uma discussão com a concorrente Teresa, levou a que produção do formato se decidisse pelo drástico castigo.

Esta quarta-feira, dia 27, numa emissão especial, conduzida por Cláudio Ramos, Pedro Soá deu a sua primeira entrevista desde que abandonou a casa mais vigiada do país.

"Senti que estava a ver outra pessoa que não era eu. Eu não me revejo naquele Pedro", começou por justificar o empresário do Montijo, referindo-se não só à discussão com Teresa como também ao momento em que deu um pontapé numa cadeira e aos desentendimentos com Diogo e Daniel Guerreiro.

"Não há desculpa para o que eu fiz", assume, acabando por pedir desculpa aos seus "colegas, à produção e às pessoas lá em casa".

Quanto à reação da sua família, Soá conta: "A minha namorada não gostou, mas sabe quem eu sou". Já para a mãe do empresário, esta situação está a ser ainda mais difícil. "A minha mãe não gostou daquilo que viu. Viu que eu não estava bem. E a minha mãe está ainda mais abalada está por estarem a conotar-me com violência doméstica, como se eu fosse um assassino", lamenta, garantindo que nunca seria capaz de bater a uma mulher.

"Sinto de verdade que perdemos um grande concorrente", declarou, por fim, Cláudio Ramos, lamentando a atitude violenta que deu origem à expulsão.

