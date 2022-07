Khloé Kardashian terminou "de vez" a sua relação amorosa com Tristan Thompson.

A estrela, de 38 anos, namorou com o jogador da NBA, de 31, de 2016 até 2019, ano em que descobriu que este era o pai de uma criança, fruto de um caso que teve com outra mulher.

"A Khloé seguiu em frente e está feliz no seu novo relacionamento, que ainda está no início. O Tristan quer voltar com a Khloé, há ciúmes ali", descreve uma fonte ao E! News.

A mesma revela que Tristan já tentou em "inúmeras" ocasiões reatar o romance com Khloé, mas a irmã de Kim Kardashian não cedeu, notando que a sua relação seria exclusivamente por causa da filha de ambos, True, de três anos.

"O Tristan está solteiro, mas não está a sair com ninguém especial. Gosta de ir a festas e de flertar com raparigas, o que não é novidade", adiantou.

Recorde-se que Tristan traiu Khloé diversas vezes. A primeira foi alguns dias antes desta dar à luz a filha, ao ser apanhado com uma mulher numa discoteca. Posteriormente, deu um beijo a uma amiga de Kylie Jenner (Jordyn Woods) e teve um outro filho.

