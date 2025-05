Apesar de a relação com Tristan Thompson ter chegado ao fim, Khloé Kardashian mantém-se em contacto e próxima do irmão do 'ex', Amari.

Ainda no fim de semana, mais precisamente no sábado, dia 24 de maio, a estrela de 'The Kardashians' mostrou no Instagram que esteve a apoiar o jovem, de 18 anos, quando este estava a participar num recital de dança.

Como relata a People, Khloé publicou nas stories um vídeo onde podemos ver Amari a ser levado até ao palco, na cadeira de rodas, por dançarinos enquanto dançavam 'I Have a Dream', dos ABBA.

© Instagram_khloekardashian

Além disso, Khloé mostrou ainda uma fotografia que foi catada nos bastidores e onde a podemos ver com a mãe, Kris Jenner, na companhia do irmão de Tristan Thompson.

© Instagram_khloekardashian

De recordar que Khloé e Tristan ficaram a cuidar de Amari depois da morte da mãe do jogador de basquetebol, em janeiro de 2023.

