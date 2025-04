Khloé Kardashian celebrou o sétimo aniversário da filha mais velha, True, no sábado, dia 12 de abril, tendo organizado uma grande festa.

Nas stories da sua página de Instagram, a mamã publicou uma série de imagens da celebração, que contou com muitos balões e uma decoração temática inspirada nos Rainbow Friends. Segundo a People, a festa tinha uma pista de dança de LED e várias atividades.

Entretanto, depois da festa, Khloé dedicou uma mensagem à filha numa publicação que fez na rede social, onde destacou algumas imagens que mostram como True cresceu.

"Minha doce menina, meu primeiro bebé... Fazes sete anos. Sete anos a amar-te, a aprender contigo. [...] Foste tu que me fizeste mãe. O momento em que a vida se abriu e me mostrou o quão linda pode ser. Deste-me uma razão para continuar, para super os dias difíceis, para acreditar de novo na luz", escreveu, afirmando que a menina foi "a luz mais brilhante que teve nos momentos mais sombrios".

"Tu e o Tatum vão ser sempre essa luz. Salvaste-me mais vezes do que consigo contar, apenas por seres tu. O meu amor é pura magia. A tua gargalhada cura e contagia, os teus abraços são preciosos e a tua alma é minha para sempre. Estou muito orgulhosa da nossa pequena família. Estou muito orgulhosa da irmã que és para o Tatum. Da filha que és para mim. Da prima e amiga que és... E podia continuar... Feliz aniversário, minha doce True. És o meu sorriso, a minha força, o meu sol para sempre. A mamã e o Tay Tay amam-te mais do que as palavras possam descrever", acrescentou.

Ainda na mesma publicação, a mamã não deixou de notar: "Sim, sei que o aniversário dela foi no sábado, mas estávamos muito ocupados na vida real para publicar."

De recordar que a menina é fruto da relação terminada de Khloé Kardashian com Tristan Thompson. A celebridade deu à luz a filha em Cleveland, em 2018. Já o filho mais novo do ex-casal, Tatum, nasceu através de uma barriga de aluguer em julho de 2022.

