Khloé Kardashian comemorou publicamente o aniversário do irmão do 'ex' Tristan Thompson, Amari Thompson.

"Feliz 18.º aniversário, doce anjo Amari! Não acredito que já tens 18 anos. Mudaste as nossas vidas da melhor maneira possível! Obrigada por seres um anjo para todos nós! És o jovem mais doce, engraçado e amoroso. Espero que sintas o quanto te amamos e adoramos, nosso doce anjo Amari", escreveu Khloé junto de várias imagens do irmão de Tristan.

A People recorda que Khloé e Tristan cuidaram do jovem após a morte da mãe do jogador de basquetebol e de Amari, em janeiro de 2023.

