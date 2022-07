Khloé Kardashian exibiu as suas novas curvas na festa do seu 38.º aniversário. A socialite reuniu a família e amigos, durante o fim de semana, numa celebração onde o cor de rosa foi dominante.

Khloé exibiu as suas novas curvas, após ter retirado os implantes e perdido algum peso, num vestido de couro justo, ficando idêntica a uma verdadeira Barbie.

"Muito obrigado a todos por todo o amor no meu aniversário. Fiquei repleta de amor e felicitações e estou muito agradecida. Tirámos cerca de 400 fotos para tentar aproveitar algumas com as meninas. Isto é o melhor que temos, mas eu amo-as", pode ler-se na legenda das imagens, onde a socialite surge junto da filha, True, e da sobrinha.

