É dia de festa para o clã Kardashian/Jenner. Khloé completa esta segunda-feira, 27 de junho, 38 anos de vida.

A data foi assinalada publicamente pela mãe da socialite, Kris Jenner, que usou a sua conta oficial de Instagram para dedicar à filha uma mensagem emotiva e especial.

"Feliz aniversário à minha linda coelhinha, Khloé Kardashian! Sinto-me tão abençoada por passar por esta vida a ser tua mãe! És a filha, irmã, mamã, tia, melhor amiga, professora, terapeuta, empresária mais incrível e a mulher mais engraçada que conheço, que olha a vida com uma atitude tão linda", pode ler-se na partilha, onde Khloé é ainda descrita como uma mulher "querida, amorosa, doce, inteligente, generosa, graciosa e com um caráter incrível".

Recordando as muitas polémicas que Khloé já enfrentou, nomeadamente o facto de ter sido traída por Tristan Thompson enquanto estava grávida da filha de ambos, True, a matriarca do clã atirou: "És a mulher mais forte que eu já conheci. Ensinas-nos constantemente como lidar com as coisas mais difíceis que a vida coloca no nosso caminho e fazes isso com tanta graça e integridade. Amo-te mais do que jamais saberás e agradeço a Deus todos os dias por ti, minha linda menina. Feliz aniversário".

Às suas palavras, Kris Jenner juntou um conjunto de fotografias que vão desde a infância ao presente e mostram a evolução da famosa socialite ao longo dos anos. Espreite a galeria para vê-las.

