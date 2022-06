Khloé Kardashian contou aos seguidores que tem uma carinhosa 'tradição'. Desde pequena que a filha vista o quartel de bombeiros e a experiência voltou a repetir-se esta semana.

Na sua página de Instagram, Khloé mostrou a pequena True, de quatro anos, e a sobrinha Dream, de cinco, no quartel de bombeiros.

"Vamos falar de fofura", começou por dizer na legenda das imagens que registam este carinhoso e animado momento, destacando que as meninas "adoram conhecer os bombeiros e visitar o quartel".

"É um posto que as crianças visitam há algum tempo", acrescentou, tendo mostrado também algumas fotografias 'antigas'.

Além disso, entre as imagens, partilhou ainda um vídeo de dois bombeiros a dançar com as pequenas True e Dream.

"Vocês são incríveis e somos muito gratos por tudo o que fazem", disse Khloé, referindo-se aos bombeiros.

Veja a publicação na íntegra:

