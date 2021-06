A família Carreira voltou a ficar com o coração apertado. Meses depois da morte da filha mais nova, Tony Carreira foi hospitalizado após sofrer um enfarte do miocárdio, como foi avançado por vários meios de comunicação social, na tarde desta quarta-feira, 23 de junho. O artista encontra-se internado no Hospital de Faro, no Algarve.

Entretanto, a sua equipa recorreu ao Facebook para confirmar a hospitalização de Tony Carreira, garantindo que este se "encontra bem de saúde". No entanto, a caixa de comentários da publicação não deixou de ser 'inundada' com mensagens de carinho dos fãs.

"Força Tony! As rápidas melhoras, muita força perante todo este sofrimento", disse uma seguidora. "Rápidas melhoras Tony. Que Deus te abençoe e proteja sempre. O teu anjo de luz estará sempre contigo. Beijinhos e força", acrescentou outra. "Que recupere rapidamente. Os nossos corações estão contigo", pode ainda ler-se entre os, até ao momento, 14 mil comentários.

Assim que a notícia se tornou pública, as redes sociais também foram o meio de várias caras conhecidas mostrarem apoio ao cantor, entre eles Cláudio Ramos e Dolores Aveiro.

Leia Também: "Ninguém merece tanta dor". Figuras públicas enviam apoio a Tony Carreira

De referir ainda que Tony Carreira irá regressar aos palcos no próximo mês, pois tem um concerto agendado para o dia 23 de julho. Espetáculo que, até à data, se mantém e está esgotado.

Este regresso acontece num momento em que o cantor vive o luto pela morte da filha mais nova, Sara Carreira, que perdeu a vida no dia 5 de dezembro de 2020, vítima de um acidente de carro.

Leia Também: Tony Carreira pede para TVI retirar música da filha: "Agradeço"