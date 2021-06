Após ter sido avançado pela imprensa nacional que Tony Carreira estaria internado no Hospital de Faro devido a um enfarte do miocárdio, a equipa do músico recorreu à sua página oficial nas redes sociais para confirmar o internamento.

"No seguimento das notícias avançadas pela comunicação social e para esclarecer, com verdade, todos os que gostam de Tony Carreira, confirmamos que o artista está internado e que se encontra bem de saúde.

Equipa Tony Carreira", pode ler-se na nota, que não confirma, para já, que o músico tenha sofrido um enfarte.

O músico, de 57 anos, preparava nos últimos meses o seu regresso aos palcos depois de um afastamento na sequência da morte da filha mais nova, Sara Carreira, de 21 anos.

