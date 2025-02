A entrevista de Benedita Pereira à CNN Portugal continua a dar que falar. Na referida conversa, a atriz, de 39 anos, lamentou situações desconfortáveis vividas no início de carreira, nomeadamente no que diz respeito à exposição do corpo e cenas íntimas.

As suas declarações geraram diversos comentários negativos, que motivaram uma primeira reação da atriz.

A par das mensagens cruéis de que diz ter sido alvo, Benedita Pereira recebeu igualmente uma onda de amor.

"No seguimento do story de ontem, só tenho a agradecer todas as mensagens que tenho recebido que contrariam todos os comentários de ódio e crueldade da tal publicação. Afinal há muito mais gente com o coração e a cabeça no sítio certo do que trolls da internet. Obrigada por todas as mensagens bonitas, fui inundada de amor e empatia. Que bom", disse.

"Já estou com níveis de esperança na humanidade restabelecidos (e a minha autoestima também)", completou ainda.



© Reprodução Instagram - Benedita Pereira

