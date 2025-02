Benedita Pereira deu uma entrevista à CNN Portugal na qual falou sobre a sua carreira na representação. A atriz, de 39 anos, lamentou situações desconfortáveis por que passou ainda no início - no que diz respeito à exposição do corpo e cenas íntimas - realçando que à época não havia abertura para se queixar.

Após a entrevista, a artista deixou uma mensagem nas stories da sua página de Instagram lamentando algumas das reações a estas declarações.

"Ontem passou uma entrevista minha na CNN, felizmente recebi mensagens bonitas de pessoas que não conheço e de outras que me são próximas.

No entanto, cometi o erro de ler os comentários numa publicação da CNN onde constava um pequenino excerto da entrevista.

A quantidade de comentário cruéis, maliciosos e altamente desinformados (maioritariamente escritos por homens) é de facto desolador.

Felizmente, já tenho quase 40 anos e algum estofo para ler estas coisas e seguir com a minha vida, mas entristece-me muito que haja tanta maldade e misoginia por aí à solta: pessoas que, cobardemente, afirmam as coisas mais escabrosas e têm sempre o insulto na ponta dos dedos porque sabem que nunca sofrerão as consequências disso.

Até quando vai valer tudo na internet?".



© Instagram - Benedita Pereira

Veja o excerto:

