A atriz participava no formato da SIC Caras e, quando se comentava uma entrevista de Katia Aveiro, onde esta falou sobre o excesso de peso, Sara acabou por fazer uma sentida partilha.

"Nesta última semana, principalmente, ando a ler mensagens privadas que me mandam [e que me andam] a chamar de gorda, a perguntar se estou prenha, a afirmarem que tenho mamas até à cintura, se não tenho vergonha. [...] O que me entristece também é esse tipo de comentários virem de mulheres."

Sara revela que se sente feliz "quer esteja gorda ou magra", e que se sente confortável a usar qualquer tipo de roupa. "O facto de estar com uns quilos a mais não quer dizer que não possa usar um vestido justo".

A comentadora terminou o discurso afirmando que tem "estofo para aguentar isto", mas que tem vontade de responder às mensagens de ódio. "Estou a um ponto de começar a mandar as pessoas para um certo sítio. [...] Deviam olhar-se muitas vezes ao espelho e verem as pessoas de caca de são, isto para mim é que me mete nojo", disse a atriz.

