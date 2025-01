Sara Norte não hesitou em mostrar uma mensagem que recebeu no Instagram por parte de um 'hater' na qual - conforme poderá ver pelas imagens este chamava a comentador e atriz de "pobre" por, alegadamente, esta andar de transportes públicos.

"Infelizmente temos cada vez mais pobres no nosso país (e muitos deles trabalham, mas não conseguem fazer face às despesas mensais cada vez maiores). A mim, o que me mete nojo são pessoas más como o senhor que vêm destilar ódio só porque sim. Farta de gentinha", atirou.

"Alguém que explique a este senhor que não são só os pobres que andam de transporte? Estou à espera do seu Lamborghini para me levar para casa. Depois ainda teve a coragem de me mandar trabalhar", notou ainda.

© Instagram - Sara Norte



© Instagram - Sara Norte

Leia Também: Regresso ao passado. Sara Norte mostra foto com os pais: "Era tão feliz"