Sara Norte é conhecida por ser muito direta e não ter 'papas na língua'. Desta vez não foi exceção, já que a atriz resolveu expor um comentário inapropriado de um fã a uma story que tinha partilhado.

Tudo começou quando a atriz partilhou a foto de uma maçã, com a legenda: "Tinha um rato no estômago". O seguidor terá reagido de forma pouco educada, o que levou a que a comentadora do Passadeira Vermelha tivesse exposto o seu comentário numa story, entretanto apagada.

© Sara Norte

Mais tarde, o mesmo seguidor mandou-lhe outra mensagem, levando a atriz a reagir.

"Fiz um trocadilho que pretendia ser uma piada. Reconheço que foi de mau gosto. Deixo as minhas sinceras desculpas", disse o fã.

Sara revelou que apagou a mensagem anterior e afirmou: "Apaguei o outro story porque o senhor pediu desculpas e não sou rancorosa (nem sempre, aliás). Viu que estava errado e está feito. Todos erramos", concluiu.



© Sara Norte