Esta segunda-feira, 21 de outubro, foi para o ar mais um 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras. O programa contou com a presença das comentadoras Zulmira Garrido, Filipa Torrinha Nunes e Sara Norte.

Enquanto debatiam um vídeo no qual José Castelo Branco surgiu a discutir com uma empregada de limpeza (negra), Sara Norte comentou: "A senhora está em desvantagem, a senhora saca da faca para se defender e ele ainda vai atrás dela, ainda lhe dá com a vassoura e chama a polícia".

Além disso, rematou que "um branco é sempre mais privilegiado do que um negro".

Momentos depois, Sara Norte fez uma revelação: "A mim não faz confusão a senhora estar com uma faca. Quando vou passear o cão à noite, sozinha, levo uma faca. É melhor ser violada? [...] Antigamente, eu andava com um spray pimenta, que é ilegal. Mas na altura do violador de Benfica, eu trabalhava à noite e chegava a casa pelas cinco ou seis da manhã. Andava com spray pimenta".

E refletiu ainda: "Hoje em dia, as mulheres, principalmente à noite, têm medo. É ilegal andar com uma faca com mais de quatro dedos, a lâmina não pode ter mais de quatro dedos de comprimento… A mim não me mete confusão a faca".

