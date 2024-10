Esta segunda-feira, 30 de setembro, foi para o ar mais um 'Passadeira Vermelha', programa da SIC Caras conduzido por Liliana Campos.

Mais uma vez, Filipa Torrinha Nunes não escondeu a sua sincera opinião acerca dos looks escolhidos para os Globos de Ouro.

O visual de Sara Matos esteve em destaque e a comentadora considerou que não foi a melhor escolha para a gala de entrega de prémios: "Eu odiei o look da Sara. Ou seja, o look é incrível, é lindo, maravilhoso, juro, adorei, mas não para uma gala", começou por dizer.

Filipa Torrinha Nunes comparou, depois, o visual da atriz com o ousado da fadista Ana Moura, que ‘deu que falar’ na Internet: "Acho um desrespeito a um dress code, completamente. Acho mais desrespeito isto do que as maminhas da Ana Moura, mas é lindíssimo… Mas para os Globos… Desrespeita o evento", concluiu.

