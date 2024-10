Katia Aveiro está bem e recomenda-se! A irmã de Cristiano Ronaldo completou 47 anos na passada semana, data que celebrou entre as amigas durante uma viagem especial ao Dubai.

Comentando precisamente os festejos - onde se incluiu um passeio num iate de luxo - Filipa Torrinha Nunes elogiou a empresária, afirmando que esta se encontra na melhor fase da sua vida.

No entanto, não deixou de fazer um reparo: "Já repararam que ela no perfil do Instagram tem irmã de Cristiano Ronaldo? Como se fosse um cargo? Uma empresa? Ela diz que não gosta que falem sobre ele, mas depois no perfil está lá isso escrito".

"Acho pedante, uma coisa péssima, mas gosto dela", completou.

