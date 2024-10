"Ai esses lábios". Foi a frase que levou Filipa Torrinha Nunes a fazer um vídeo para o TikTok no qual explicou uma diferença muito particular no que diz respeito aos seus lábios. A partilha foi feita pela comentadora na quarta-feira, 9 de outubro.

"A todos os interessados que gostam de falar sobre os meus lábios, há duas coisas que eu tenho para vos dizer. Há uma diferença entre onde é o meu lábio e onde é o contorno do batom, independentemente do filtro", começou por dizer, mostrando ao detalhe no vídeo.

Filipa Torrinha Nunes questionou ainda os cibernautas: "Compreendem? Não têm de compreender, nem eu tenho de me justificar, mas é cansativo e às vezes irritam-me", frisou.

Veja o vídeo abaixo.

