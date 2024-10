Katia Aveiro continua a 'invejar' os fãs com as suas férias de luxo no Dubai.

A irmã de Cristiano Ronaldo viajou para a cidade nos Emirados Árabes Unidos para celebrar o seu 47.º aniversário e desde então que tem partilhado tudo da experiência na sua página de Instagram.

Desta vez, Katia Aveiro mostrou-se no "único hotel de sete estrelas do universo, o Burj Al Arab.

"É Único Hotel no Mundo construído no Mar", começou por escrever na legenda do vídeo partilhado. "Com diversas partes em Ouro (tudo em dourado é de ouro). Já tinha visitado antes este lugar, mas não com a visão de hoje. Após o meu estilo de vida e o meu lado profissional se aliarem ao turismo e a lifestyle, é importante para mim perceber a história e a raiz deste ícone no Dubai e no mundo. Que experiência…", concluiu.

