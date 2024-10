No dia 9 de outubro, Zulmira Garrido abriu o coração para falar sobre a sua vida amorosa. Na última emissão do programa 'Passadeira Vermelha', a comentadora revelou que neste momento não se encontra em nenhum relacionamento.

"Zulmira, não vai à manutenção? Nem um beijinho na boca?", brincou Filipa Torrinha Nunes.

"As minhas amigas estão fartas de me chatear. Não tenho ninguém, nem tive ninguém até agora. Estou bem assim, não me apetece", referiu Zulmira.

A última relação conhecida de Zulmira Garrido foi com Jesualdo Ferreira, de quem se separou em maio de 2023, após 33 anos lado a lado. A separação aconteceu seis meses após a morte do filho da comentadora, o DJ Eddie Ferrer.

Por sua vez, também Filipa Torrinha Nunes acabou por fazer algumas confissões acerca da sua vida amorosa: "A mim apetece-me, vai acontecendo de vez em quando. Também adoro namorar e partilhar a vida, mas para vir alguém tem de ser estruturado".

“Se eu namorar, não vos vou dizer. Não quero assumir namoros. […] Vou tendo as minhas coisas, mas namorado… neste momento, estou solteiríssima”, acrescentou ainda.

