Cresce nas redes sociais a onda de apoio a Tony Carreira. O músico, de 57 anos, encontra-se internado no Hospital de Faro, Algarve, na sequência de problemas cardíacos que, de acordo com a imprensa, podem ter levado a um enfarte do miocárdio.

Através de um comunicado partilhado publicamente, a equipa do músico confirma que Tony "está internado" e garante que o seu estado é estável.

Dolores Aveiro foi uma das primeiras figuras públicas a enviar uma mensagem ao amigo. Em direto para a TVI 24, a mãe de Cristiano Ronaldo fez um pedido a Tony Carreira.

Seguiu-se a mensagem emotiva de Cláudio Ramos, que pediu ao amigo para não perder a força.

Por seu turno, o músico José Alberto Reis afirmou: "Ninguém merece tanta dor! Desejo-te as rápidas melhoras, Tony".

Já Elma Aveiro, amiga próxima da família Carreira, mostrou-se devastada com a notícia mas cheia de fé na recuperação de Tony.

"Força, meu querido amigo. Nós estamos sempre aqui para ti. Fé que tudo ficará bem", declarou depois de ter decidido eliminar uma publicação onde manifestava a sua revolta com o que aconteceu ao amigo.

