Carlos Félix interpreta o papel de Tony Carreira na série 'Tony', que estreia no próximo dia 7 de dezembro na TVI. O ator esteve presente no programa das manhãs do canal e, em conversa com Cláudio Ramos, garantiu que "vão ser contadas histórias que nunca foram contadas".

"Ele foi generoso comigo. Bateu-me logo a responsabilidade mas acharam que eu era a figura indicada para este papel", referiu o jovem ator.

Carlos refere que vai fazer de tudo como "cantar, tocar guitarra".

Sobre a relação com o músico, o ator tece-lhe os maiores elogios: "O primeiro contacto com o Tony foi muito a medo mas ele é mesmo muito generoso. Deu-me total liberdade. Nunca sonhei fazer de Tony Carreira e isto tornou-se um sonho", concluiu Carlos.

O ator revelou ainda um facto curioso sobre as gravações: embora o cantor tenha sido convidado fez questão de não participar, tendo visto já o resultado final e gostado muito.

