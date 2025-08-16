Kate Middleton é uma das figuras mais icónicas das famílias reais da Europa no que ao estilo diz respeito.

A princesa de Gales é bastante versátil em relação aos visuais que escolhe para surgir em público, nunca perdendo a elegância - tanto em ocasiões mais formais, como nas mais descontraídas.

Nesta galeria destacamos 10 dos melhores vestidos de gala usados pela mulher do príncipe William.

Fica a questão: qual o seu preferido?

Antestreia do filme de James Bond, em 2021



Este, sem dúvida, é um dos modelos mais icónicos usados até ao momento. Para a antestreia de '007 – Sem Tempo Para Morrer', que aconteceu em setembro de 2021, Kate brilhou (literalmente) com um vestido de Jenny Packham.

Olympic Concert, 2012



Em 2021, Kate deu nas vistas com um vestido de gala de Jenny Packham para assistir ao espetáculo Our Greatest Team Rises - BOA Olympic Concert, em 2012. O modelo destacou-se sobretudo pela zona das costas que se destacou pelo padrão e transparências.

ARK Gala Dinner, 2011



Sendo Jenny Packam uma das criadoras de eleição de Kate Middleton vale a pena destacar o primeiro modelo que a princesa usou da designer. Aconteceu em 2011, no Jantar de Gala do 10.º Aniversário da ARK, associação de apoio às crianças.

National Portrait Gala, 2017



Kate Middleton é uma grande fã de rendados (lembra-se do vestido de noiva?)

Um dos vestidos de gala mais marcantes que usou foi este, de Temperley London, verde escuro e todo em rendas. A peça foi escolhida para a Portrait Gala for London's National Portrait Gallery, em 2017.

Tour pelo Paquistão, 2019



A digressão real de Kate Middleton pelo Paquistão foi pensada ao pormenor no que diz respeito aos visuais usados pela princesa. Um dos mais icónicos foi este vestido verde escuro, de glitter, e uma vez mais da criadora Jenny Packham.

Digressão real pelas Caraíbas, 2022

Em 2022, Kate Middleton teve o seu momento de Cinderela ao brilhar com este vestido de Phillipa Lepley. O visual foi usado para um jantar de gala dado pelo Governador Geral das Bahamas no Baha Mar Resort.

Banquete de Estado, 2022



A princesa de Gales deu nas vistas com este vestido branco de Jenny Packham que usou em 2022 num banquete de Estado em honra do presidente da África do Sul Cyril Ramaphosa. Kate Middleton conjugou o vestido com a Mary's Lover's Knot Tiara.

Digressão real pelas Caraíbas, 2022



Saindo da sua zona de conforto, Kate Middleton deslumbrou ao surgir em Belize com este modelo da marca The Vampire's Wife. Kate já tinha usado visuais cor-de-rosa anteriormente, contudo, esta foi a primeira vez que apostou num tom mais intenso num visual de gala.

Digressão real pelas Caraíbas, 2022

A digressão real pelas Caraíbas foi rica no que diz respeito a visuais marcantes. Este, de Jenny Packham, foi usado num jantar de gala dado pelo Governador Geral da Jamaica. O modelo destacou-se pela zona do busto e ombros a nu.

Gala 100 Women in Finance, 2019



Não sendo uma das suas marcas de eleição, a Gucci também faz parte do armário da princesa de Gales. Um dos exemplos mais sonantes foi o modelo usado por Kate na Gala 100 Women in Finance Gala, em 2019.

