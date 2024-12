"Foi um privilégio enorme, ser escolhido para representá-lo e depois perceber que o próprio Tony tinha dado o aval para ser eu a representá-lo, e a maneira como ele tem falado de mim deixa-me muito feliz", começou por dizer Carlos Félix ao conversar com Merche Romero e Zé Lopes no programa 'Bom Dia'.

O jovem ator dá vida ao famoso cantor romântico na série biográfica que retrata a sua vida, 'Tony', e que estreou na TVI a 7 de dezembro.

Carlos Félix mostrou-se, uma vez mais, radiante por ter tido a oportunidade de representar Tony Carreira e ainda bastante agradecido pela forma generosa como o músico o deixou conhecê-lo melhor.

"O Tony é uma figura que o público tem muito presente, há uma imagem muito vincada dele, principalmente em concertos, em eventos públicos, a maneira como ele se apresenta é muito característica. Mas há um lado que as pessoas não conhecem, e esse lado o Tony foi muito generoso em partilhar comigo, com as histórias que me foi contando, com muita observação da minha parte, porque estive com ele durante algum tempo e conheci o Tony que as pessoas não conheceram e que vão começar a conhecer agora com esta série", referiu.

'Tony', em antena na TVI, promete dar a conhecer o artista e o homem por trás do sucesso.