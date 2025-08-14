Com o arranque das vindimas, o Alentejo volta a abrir as portas das suas adegas para celebrar um dos momentos mais marcantes do calendário vínico. Os programas, que se estendem por toda a região em várias unidades de enoturismo, permitem explorar a região alentejana através dos seus vinhos, da gastronomia e da cultura.

A Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA) reuniu alguns dos programas de vindimas disponíveis, sobre os quais se pode obter mais detalhes na Rota dos Vinhos do Alentejo:

Rota dos Vinhos do Alentejo – Évora



Na Rota dos Vinhos do Alentejo, um espaço com a assinatura da CVRA que visa divulgar o enoturismo na região e, consequentemente, os Vinhos do Alentejo, a iniciativa permanente intitulada “Semana dos Produtores” permite dar a conhecer aos visitantes, nacionais e estrangeiros, quatro referências de vinhos de dois produtores distintos que são apresentados semanalmente, em sistema de rotatividade. No local, é também possível personalizar um roteiro com experiências que vão desde a visita à adega, provas de vinhos, gastronomia, safaris no montado, piqueniques, viagem de balão e muito mais.

Morada: Rua Cinco de Outubro nº 88, 7000-854 Évora

Preço: 7,5€ por prova e por pessoa (p.p.)

Reservas: reservas.provas@vinhosdoalentejo.pt ou (+351) 266 746 498

Adega José de Sousa – Reguengos de Monsaraz

De 16 de agosto a 15 de setembro, a Adega José de Sousa propõe uma experiência de vindima que inclui visita à Adega dos Potes, onde o vinho continua a ser fermentado em talhas de barro, e à Adega Nova. A atividade termina com prova de três vinhos com petiscos da região, sendo ainda possível optar pelo programa com o almoço incluído.

Morada: Rua de Mourão 1, 7200-291 Reguengos de Monsaraz

Preço: 29€ (sem almoço) e 60€ (com almoço) p.p.

Reservas: josedesousa@jmfonseca.pt ou (+351) 918 269 569

Adega do Monte Branco – Estremoz



O programa de vindimas da Adega do Monte Branco começa com a receção da uva e a participação em alguns dos trabalhos típicos da época. Sempre que possível, inclui também a tradicional pisa da uva. A experiência de duas horas e meia termina com uma prova de vinhos e mostos, acompanhada de um piquenique no terraço com snacks típicos da região.

Morada: Monte Branco, 7100-145 Estremoz

Preço: 50€ por pessoa

Reservas: enoturismo@adegadomontebranco.pt ou (+351) 910 945 592

Casa Relvas – Évora

Desde a vinha até à adega, o programa da Casa Relvas convida a participar em todas as etapas da vindima: passeio entre as vinhas, identificação de castas, análise de bagos, vindima manual, pisa a pé, prova de mostos e prova de vinhos e azeites.

Morada: Herdade de São Miguel, São Miguel de Machede, 7005-752 Évora

Preço: 65€ por pessoa (sem almoço) ou 95€ por pessoa (com almoço)

Reservas: enoturismo@casarelvas.pt ou (+351) 266 988 034 / 917 295 358

Casa das Talhas (Adega Coop. de Vidigueira, Cuba e Alvito) – Vidigueira

Durante agosto e setembro, a Casa das Talhas convida a viver a vindima com os pés na terra. O programa inclui visita às vinhas dos associados, participação na colheita e pausa para o tradicional petisco da manhã — a “bucha”. De regresso à adega, é possível conhecer todo o processo de vinificação, antes de terminar com um almoço típico e a oferta de uma garrafa de vinho personalizada por pessoa.

Morada: Bairro Industrial, 7960-305 Vidigueira

Preço: 75€ por pessoa

Reservas: site do produtor.

Casa de Santa Vitória – Beja

Entre 10 de agosto e 10 de setembro, este produtor de Beja promove um programa completo de vindimas, que começa com um welcome drink, segue-se um passeio pelas vinhas com colheita de uvas, visita à adega e à cave das barricas. A atividade termina com prova de vinhos Santa Vitória acompanhados de petiscos regionais, com oferta de uma garrafa de vinho Santa Vitória Seleção. O programa inclui ainda almoço no restaurante Alentejo Vineyards.

Morada: Herdade da Malhada, Santa Vitória, 7800-730 Beja

Preço: 65€ p.p (mínimo duas pessoas)

Reservas: info@vilagale.com ou (+351) 284 970 100

Enoturismo Cartuxa – Évora

De 2 de setembro a 3 de outubro, a Cartuxa abre as portas a uma experiência de vindimas com assinatura própria. Em horários fixos — 11h00 e 16h00 —, os visitantes são convidados a participar na escolha manual das uvas e na tradicional pisa, num regresso às raízes da produção vínica. O programa inclui a prova de seis vinhos e dois azeites da Fundação Eugénio de Almeida, acompanhada por sabores típicos da região. Para uma vivência ainda mais completa, é possível juntar uma refeição harmonizada na Enoteca Cartuxa, no coração de Évora.

Morada: Estrada da Soeira, 7005-003 Évora

Preço: 200€ (sem almoço) ou 275€ (com refeição)

Reservas: enoturismo.cartuxa@fea.pt ou (+351) 266 748 383

Ervideira – Vendinha / Reguengos de Monsaraz

A experiência “100 Pés” está de regresso e convida os participantes a pisar a uva manualmente, tal como os antigos produtores. Segue-se uma visita à adega, onde se dá a conhecer o processo completo de produção do vinho, desde a uva até à garrafa. O programa termina com uma prova de vinhos Ervideira acompanhada por uma tábua de sabores tradicionais alentejanos.

Morada: Herdade da Herdadinha, Vendinha, 7200-042 Reguengos de Monsaraz

Preço: 65€ por pessoa

Reservas: enoturismo@ervideira.pt ou (+351) 913 545 382 / 266 950 010

Esporão – Reguengos de Monsaraz

Na Herdade do Esporão, as vindimas são celebradas com um programa especial nos dias 18, 22, 29 de agosto e 5 de setembro. A experiência começa às 10h00 e inclui visita à vinha, à adega dos Lagares e à cave subterrânea. A atividade termina com um almoço no Wine Bar da Herdade do Esporão.

Morada: Herdade do Esporão, 7200-175 Reguengos de Monsaraz

Preço: 90€ por pessoa

Reservas: reservas@esporao.com, pelo contacto (+351) 266 509 280 ou no site do produtor.

Fita Preta – Évora

A partir de 19 de agosto, a Fita Preta oferece programas de vindimas focados na animação e no conhecimento do vinho. Os participantes podem experienciar a mesa de escolha da uva, a remontagem, análise de laboratório, prova de mostos e prova de vinhos, com a opção de participar na apanha das uvas.

Morada: Morgado de Oliveira, Estrada da Igrejinha, M527 – Km 109, Nossa Senhora da Graça do Divor, 7000-016 Évora

Preço: a partir de 150€ por pessoa

Reservas: enoturismo@fitapreta.com ou (+351) 918 266 993

Gerações da Talha – Vila de Frades

Com raízes profundas na tradição do Vinho de Talha, o programa “Mexer das Talhas” oferece uma imersão única no modo de produção milenar da região. A experiência decorre na adega Gerações da Talha e inclui visita à adega, prova de três vinhos de talha acompanhada de petiscos típicos e a oportunidade de participar no ritual do “mexer das talhas”. Para quem quiser prolongar o momento, é possível acrescentar um almoço na adega ou um passeio de jipe pelas vinhas.

Morada: Rua de Lisboa, 29A, 7960-432 Vila de Frades

Preço: A partir de 30€ por pessoa

Reservas: geral@geracoesdatalha.pt (+351) 913 789 476

Herdade da Malhadinha Nova – Beja



Desde a colheita da uva, ainda nas vinhas, até à transformação na adega, a Herdade da Malhadinha Nova propõe mergulhar na cultura de uma “Harvest Experience” de dois dias. O programa inclui visita à propriedade num veículo todo-o-terreno vintage, visita à adega, prova de vinhos, piquenique, pisa a pé nos lagares, passeio de moto 4, e ainda todas as refeições, com um jantar temático no Restaurante Organic & Inspired Cuisine.

Morada: Herdade da Malhadinha Nova, 7800-601 Albernoa, Beja

Preço: A partir de 780€ por pessoa em quarto duplo

Reservas: reservas@malhadinhanova.pt ou (+351) 284 965 432

Honrado – Vila de Frades



Este produtor alentejano tem experiências nas vindimas para todos os gostos: desde dar a conhecer o processo de vinificação, à lavagem da Talha, passando pela visita da Cella Vinaria Antiqua e das Ruínas Romanas, até à participação no workshop de olaria e a provas cegas.

Morada: Rua General Humberto Delgado 17, 7960-446 Vila de Frades

Preço: A partir de 50€ por pessoa

Reservas: enoturismo@honrado.pt ou (+351) 284 092 094 e (+351) 914 610 435

João Portugal Ramos – Estremoz

A Adega Vila Santa convida a viver a tradição das vindimas no coração do Alentejo. A experiência inclui a colheita manual das uvas, uma pausa para a típica "bucha" alentejana e a emblemática pisa a pé nos lagares de mármore. Segue-se uma visita guiada à adega e às caves, culminando num almoço típico harmonizado com vinhos da casa.

Morada: Adega Vila Santa, Estrada Nacional 4, 7100-149 Estremoz

Preço: €110 por pessoa

Reservas: site do produtor

Mainova – Arraiolos

“Moinante” é aquele que dorme durante o dia, porque esteve a noite toda na farra e é também o nome da experiência de vindima da adega Mainova. A Moinante Experience está disponível a 13 de setembro e propõe um programa que inclui uma visita ao campo com prova de um azeite com pairing, visita à adega e prova de mostos, um sunset ao som de DJ e o jantar em cozinha de fogo. Segue-se a vindima noturna, o observatório de estrelas e uma ceia.

Morada: Herdade da Fonte Santa, Estrada Nacional372-1, 7040-669 Vimieiro/Arraiolos

Preço: 110€ por pessoa

Reservas: enoturismo@mainova.pt ou (+351) 910 732 526

Monte da Raposinha – Montemor-o-Novo

Com visitas disponíveis de terça-feira a sábado, o Monte da Raposinha convida a descobrir a adega, o projeto e o terroir que dá origem aos seus vinhos, num ambiente descontraído e acolhedor. A experiência inclui prova de vinhos e tem a duração aproximada de uma hora.

Morada: Monte da Raposinha, Estrada do Couço, 7425-144 Montargil

Preço: 15€15

Reservas: reservas@montedaraposinha.com ou (+351) 933 357 778

Quinta do Quetzal – Vidigueira

Na Quinta do Quetzal, em pleno coração do Alentejo, as vindimas são celebradas com experiências que combinam tradição, gastronomia e os vinhos da casa. As atividades arrancam com a vindima manual e uma explicação do processo de vinificação, seguida de visita à adega. A experiência pode terminar com um piquenique preparado pelo Chef João Mourato, servido entre as vinhas, ou com um almoço harmonizado no restaurante do produtor, após a tradicional “bucha”.

Preço: 70€ p.p. (piquenique) ou 100€ p.p. (almoço harmonizado)

Morada: Estrada das Sesmarias, 7960-909 Vila de Frades

Reservas: reservas@quintadoquetzal.com

Tapada de Coelheiros – Arraiolos

O convite na Tapada de Coelheiros passa por descobrir a essência das vindimas numa experiência sensorial em plena natureza, conhecendo a propriedade de jipe. Já na adega, a visita inclui a prova de mosto em fermentação e termina com uma prova exclusiva de vinhos da casa, harmonizados com uma seleção de produtos regionais

Morada: Tapada de Coelheiros, 7040-202 Igrejinha/Arraiolos

Preço: 75€ p.p.

Reservas: enoturismo@coelheiros.pt ou (+351) 266 470 000

Torre de Palma Wine Hotel – Monforte

Inspirado nas antigas tradições romanas, o Torre de Palma Wine Hotel propõe um regresso às origens com um programa de vindimas que honra a história do vinho na região. Entre agosto e outubro, os participantes podem colher uvas, selecionar os melhores cachos, visitar a adega e provar os mostos. A emblemática pisa a pé, em lagares de mármore de Estremoz, está disponível durante o mês de setembro, e a experiência termina com um almoço harmonizado com vinhos do produtor

Morada: Herdade de Torre de Palma, 7450-250 Monforte

Preço: 50€ p.p. (sem almoço) ou 110€ p.p. (com refeição incluída)

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Reservas: reservas@torredepalma.com ou (+351) 245 038 890 e 936 004 264