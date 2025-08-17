Domingos Correia, um dos concorrentes que mais deu que falar na edição deste ano do programa 'Casados à Primeira Vista', na SIC, surpreendeu tudo e todos ao revelar esta semana que tinha encontrado o amor e que estava num relacionamento.

Isa, com quem Domingos deu o nó na experiência na estação de Paço de Arcos, comentou a novidade durante o programa 'Estamos em Casa', apresentado por Andreia Rodrigues, este sábado, dia 16 de agosto.

"Eu vou ao casamento!", começou por dizer num tom irónico.

Entretanto deu o seu parecer: "Há duas coisas importantes - ele vai adorar aquilo que eu vou dizer agora - tento ser justa. O Domingos e eu nunca daria certo porque somos pessoas completamente diferentes, no entanto, há pessoas que gostam daquele tipo de registo, ou que se adaptam, porque eu tenho amigas minhas mais inseguras, que precisam de homem, não digo igual, mas tipo Domingos para se sentirem seguras".

Entretanto acrescenta: "Há uma coisa que temos de dar valor e reconhecer: o Domingos nunca enganou ninguém desde o primeiro dia do programa, até ao último dia e mesmo agora enquanto comentador".

"Tenho de lhe tirar o chapéu porque é uma pessoa que não engana ninguém. Quem gostar do Domingos sabe o que leva. Se é sem noção, brincalhão, se não sabe estar, se tem uma série de coisas que as pessoas não gostam… Cada pessoa vê ali virtudes ou não consoante a maneira de ser, no entanto ele foi sempre o mesmo, desde o primeiro até ao último dia", diz ainda.

"Quem levar o Domingos sabe o que tem e gosta de um Domingos assim", referiu por fim.

A nova namorada que Domingos conheceu no... 'Domingão'

A grande novidade foi dada pelo próprio Domingos na sua página de Instagram. Partilhando um retrato com o seu nome amor este referiu: "É para anunciar que eu já namoro e devo aqui à produção, à Coral, que me convidou para vir ao 'Domingão' aqui há uns dois meses. Eu vim ao 'Domingão' e conheci a minha nova namorada".

Gorete, nome da companheira de Domingos, "vive na Amora mas é açoriana". Porém, nem a distância, uma vez que o aposentado vive no Porto, parece ser impedimento para a paixão.

"Estou apaixonado", assumiu ao ser questionado pelos apresentadores do programa matutino da SIC.