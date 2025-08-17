Depois de umas férias de sonho - nas quais recarregou baterias em Palma de Maiorca e Menorca - eis que Cristina Ferreira já regressou ao trabalho. Contudo, a apresentadora faz questão de aproveitar ao máximo os dias de folga, sobretudo antes da estreia do 'Secret Story' (cuja nova edição chega em setembro) e da qual será apresentadora.

Este fim de semana, por exemplo, a comunicadora rumou ao sul do país, neste caso ao Algarve, a um dos locais mais badalados da zona (e um dos prediletos dos famosos portugueses) na companhia do namorado, João Monteiro.

Falamos do resort de luxo Verdelago na Praia Verde, em Castro Marim.

"É talvez o meu lugar favorito do Algarve. Uma das experiências do Verdelado Resort é este passeio na ria. O pôr do sol é indescritível. A vida das ilhas parece saída de filme. E o silêncio. A paz", realçou a apresentadora, de 47 anos, na rede social.

Casamento com João Monteiro para breve?

Desde que assumiu o namoro com João Monteiro, que começou no final de 2023, eis que a pergunta mais feita pelos admiradores do casal tem sido... para quando o casamento?

A apresentadora da TVI nunca escondeu que este é um dos seus maiores sonhos e que espera ver realizado num futuro breve.

Numa emissão de 'Dois às 10', em janeiro deste ano, a cara da TVI falou sobre as exigências que tem para o pedido. "Eu pedir, não peço [...] 'No dia em que te apetecer pedes, depois logo vejo'", disse a comunicadora ao companheiro.

Já sobre o anel a exigência é modesta. "O anel pode ser uma porcaria qualquer. Se for um anel bom, até tenho medo de o usar, de o perder. 50 euros, chega", revelou, referindo novamente: "Já disse que quero [casar-me], mas também já disse que tem de haver pedido", concluiu.