A TVI24 esteve na tarde desta quarta-feira, dia 23, numa da casas, na Madeira, da mãe de Cristiano Ronaldo para falar com dona Dolores sobre as suas previsões para o jogo de hoje em que Portugal defronta a França, no âmbito do Euro 2020.

As declarações de Dolores Aveiro começaram com o jornalista a afirmar que esta estaria "um bocadinho abatida" devido ao problema de saúde que obrigou Tony Carreira a ser internado no Hospital de Faro.

Com o coração apertado devido às últimas notícias, a mãe de CR7 fez questão de em direto enviar uma mensagem ao amigo de longa data.

"Eu desejo-lhe muita força. Ele que pense na filha que vai recuperar. Muita força, beijinhos", declara.

Veja aqui a mensagem de Dolores Aveiro.

Tony Carreira encontra-se internado mas em situação estável, garante a sua equipa, depois de ter sofrido problemas cardíacos que o levaram aquela unidade hospitalar.

