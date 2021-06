As receitas do primeiro espetáculo do músico irão reverter todas a favor da associação Sara Carreira.

Tony Carreira foi um dos convidados a estar presentes na emissão especial da TVI feita esta quinta-feira, dia 10 de junho. Neste contexto, o músico aproveitou para dar uma grande novidade, durante uma conversa com Manuel Luís Goucha. "Vou voltar aos concertos. O primeiro concerto será no dia 23 de julho no Casino Estoril. Toda a receita será a favor da associação da minha filha", informa, referindo-se à associação Sara Carreira. "Tenho que voltar para a minha saúde mental", acrescentou Tony, sublinhando que a música é o "único espaço onde se encontra em paz". "Tenho que aprender a sorrir de novo, tenho de seguir em frente", completou, referindo também que está na fase final do seu novo álbum que irá ser lançado em outubro deste ano. Recorde-se que Sara Carreira, filha mais nova de Tony Carreira e Fernanda Antunes, morreu num trágico acidente de automóvel no dia 5 de dezembro de 2020. Leia Também: "A morte da minha filha foi uma violência. Morri por dentro, bebi demais"